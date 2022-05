Le jardin atelier de Dan Le jardin atelier de Dan, 4 juin 2022, Butry-sur-Oise.

Le jardin atelier de Dan

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Le jardin atelier de Dan

Menuisier de formation, Daniel Stier se passionne depuis quelques années pour le métal. Plus que jamais dans l’air du temps, sa démarche a toujours été de créer à partir d’objets trouvés, de recycler et d’assembler des pièces échouées sur les plages et dans les caves pour en faire naître de nouvelles. La technique de la soudure métal lui a ouvert de nouveaux horizons et lui permet de réaliser ce que son imagination lui soufflait depuis des années. « Certains fragments du passé me séduisent et je vois tout de suite à travers eux le personnage, l’animal ou la construction qu’ils vont devenir. Je ne cherche pas à copier la réalité mais j’aime apporter de l’humour et j’espère donner une âme à mes réalisations ». À vous maintenant de reconnaître les clés, boulons, chaines et autres fragments qui composent désormais ce buste ou ce masque…

Entrée libre

Artiste exposé : Daniel Stier ( sculpteur sur fer)

Le jardin atelier de Dan 6 rue du Port aux Loups 95760 Valmondois Butry-sur-Oise Val-d’Oise



