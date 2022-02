Le jardin antique de la villa romaine du Vernai : visites et animations Site archéologique 38460 Saint Romain de Jalionas Saint-Romain-de-Jalionas Catégories d’évènement: Isère

Saint-Romain-de-Jalionas

Le jardin antique de la villa romaine du Vernai : visites et animations Site archéologique 38460 Saint Romain de Jalionas, 4 juin 2022, Saint-Romain-de-Jalionas. Le jardin antique de la villa romaine du Vernai : visites et animations

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Site archéologique 38460 Saint Romain de Jalionas

Des visites commentées sont proposées à 10H30 et à 14H30 sur les deux jours. Durée environ 1H30 Des visites plus courtes adaptées à la demande s’échelonnent dans la journée. Les projets concernant la construction d’un puits romain et la mise en place d’une vigne expérimentale seront exposés Des ateliers de découvertes seront proposés pour tout public tout au long des deux journées

Entrée libre. Pour les visites commentées, une préinscription est recommandée

Ce jardin novateur créé en lien avec une villa romaine propose une immersion dans le monde rural antique. En constante évolution, ce lieu expérimental aspire à faire renaître des pratiques oubliées . Site archéologique 38460 Saint Romain de Jalionas Saint Romain de Jalionas 38460 Saint-Romain-de-Jalionas Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Isère, Saint-Romain-de-Jalionas Autres Lieu Site archéologique 38460 Saint Romain de Jalionas Adresse Saint Romain de Jalionas 38460 Ville Saint-Romain-de-Jalionas lieuville Site archéologique 38460 Saint Romain de Jalionas Saint-Romain-de-Jalionas Departement Isère

Site archéologique 38460 Saint Romain de Jalionas Saint-Romain-de-Jalionas Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-romain-de-jalionas/

Le jardin antique de la villa romaine du Vernai : visites et animations Site archéologique 38460 Saint Romain de Jalionas 2022-06-04 was last modified: by Le jardin antique de la villa romaine du Vernai : visites et animations Site archéologique 38460 Saint Romain de Jalionas Site archéologique 38460 Saint Romain de Jalionas 4 juin 2022 Saint-Romain-de-Jalionas Site archéologique 38460 Saint Romain de Jalionas Saint-Romain-de-Jalionas

Saint-Romain-de-Jalionas Isère