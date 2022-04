Le Jardin Alpin du Parc Floral Maison Paris Nature Paris Catégories d’évènement: île de France

Le Jardin Alpin du Parc Floral Maison Paris Nature, 18 mai 2022, Paris. Le mercredi 18 mai 2022

de 14h00 à 16h00

. gratuit

[Fête de la nature] Nicolas Rossignol, jardinier au Parc Floral de Paris, racontera le projet de longue haleine qui concerne la reconstitution de divers milieux et étages de montagne au cœur du parc. Suite à son exposé nous irons visiter le jardin, sa tourbière et sa rivière, accueillant une faune et une flore bien spécifique. Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au pavillon 1 du Parc Floral de Paris. [Fête de la nature] Maison Paris Nature Pavillon 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFTsMPjhN8yCYLXh5RKhsP8A3kcaNxn0iL8UR8K35p2bt23Q/viewform

©Emilie Chaix Jardin alpin

