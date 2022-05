Le Jardin alpin de Gap-Charance à hauteur d’enfants Jardin alpin de Gap Charance Gap Catégories d’évènement: Gap

**Une approche ludique** Certaines plantes sont particulièrement adaptées à leur milieu : tige, feuilles, couleur… A partir de photographie, les enfants sont invités à définir le milieu d’accueil de l’espèce présentée. Une idée ? Allons vérifier sur place ! Durée de l’animation : 45 minutes Pour enfants de 6 à 11 ans accompagnés.

Groupe de 10 personnes maximum, réservation conseillée

Jardin alpin de Gap-Charance
Domaine de Charance 05000 Gap

