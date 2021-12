Villenave-d'Ornon Médiathèque d'Ornon Gironde, Villenave d'Ornon Le Japon Médiathèque d’Ornon Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

du mardi 25 janvier 2022 au samedi 5 février 2022 à Médiathèque d’Ornon

La médiathèque d’Ornon propose une exposition de Nicole Troïan. ————————————————————— ### Une autre vision du Japon. Vernissage mercrdi 26 janvier à 18 h

Tout public • Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-25T15:00:00 2022-01-25T19:00:00;2022-01-26T10:00:00 2022-01-26T18:00:00;2022-01-27T15:00:00 2022-01-27T18:00:00;2022-01-28T15:00:00 2022-01-28T18:00:00;2022-01-29T10:00:00 2022-01-29T18:00:00;2022-02-01T15:00:00 2022-02-01T19:00:00;2022-02-02T10:00:00 2022-02-02T18:00:00;2022-02-03T15:00:00 2022-02-03T18:00:00;2022-02-04T15:00:00 2022-02-04T18:00:00;2022-02-05T10:00:00 2022-02-05T18:00:00

