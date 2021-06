Bain-de-Bretagne camping du Lac Bain-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine Le JAPON débarque à Bain de Bretagne camping du Lac Bain-de-Bretagne Catégories d’évènement: Bain-de-Bretagne

du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet

La Fédération Léo Lagrange par son action éducative et par sa volonté d’appliquer les méthodes et valeurs de l’éducation populaire de manière universelle souhaite pleinement apporter sa contribution et son expertise au dispositif « Colos apprenantes », impulsé par le gouvernement. Ce séjour est né d’une volonté de jeunes de découvrir la culture japonaise à travers différents supports comme le manga, la K-POP, la cuisine, le cosplay, etc. Les jeunes ont co-construit le séjour Le séjour se déroulera du 12 au 16 juillet 2021 et s’adresse aux jeunes de 11 à 16 ans.

camping du Lac 35470 Bain de Bretagne

