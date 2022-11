LE JAPON A PEZENAS – ATELIERS ORIGAMI ET CALLIGRAPHIE

LE JAPON A PEZENAS – ATELIERS ORIGAMI ET CALLIGRAPHIE, 3 décembre 2022, . LE JAPON A PEZENAS – ATELIERS ORIGAMI ET CALLIGRAPHIE



2022-12-03 10:30:00 – 2022-12-07 12:30:00 Ateliers d’origami, Calligraphie Japonaise et Furoshiki proposés et animés par l’Association SAKURA dans le cadre de la semaine du Japon en Occitanie. Avec dégustations de thés, loteries et brocante Japonaise. Ateliers d’origami, Calligraphie Japonaise et Furoshiki proposés et animés par l’Association SAKURA dans le cadre de la semaine du Japon en Occitanie. LE JAPON À PÉZENAS dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville