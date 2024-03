Le Jam Hors les murs: SONEROS DEL CARIBE Centre SOLEA Marseille, dimanche 17 mars 2024.

Le Jam Hors les murs: SONEROS DEL CARIBE ♫MUSIQUE CUBAINE♫ Dimanche 17 mars, 20h30 Centre SOLEA 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-17T20:30:00+01:00 – 2024-03-17T23:30:00+01:00

Fin : 2024-03-17T20:30:00+01:00 – 2024-03-17T23:30:00+01:00

Le Groupe Soneros del Caribe propose une interprétation traditionnelle et authentique du son cubain, tout en réinventant ce genre musical à travers des arrangements plus modernes. Formé il y a 15 ans, Soneros del Caribe se compose de musiciens expérimentés, tous présents sur scène Latino européen .

Soneros del Caribe offre également de très belles reprises des «classiques»: Buena Vista Social Club, Ismaël Rivera , Ibrahim Ferrer , Flia Valera Miranda, et bien d’autres et aussi ses propres compositions.

Le groupe vous entraîne à travers les îles chaleureuses de la Caraïbe, recréant ainsi un moment de fête inoubliable et de partage. Ambiance chaleureuse, festive et dansante assurée.

Cesar de Santiago / Chant Leader

Boris Sudres / Tres Cubaine – Choeurs

Rafael Genisio / Congas – Chœurs

Alejandro Spina / Bongo – Chœurs

Marcelo Chaug / Contrebasse – Chœurs

Réservation uniquement par SMS : 06 09 53 40 41 (Henri)

Ouverture 19h30 – Concert 20H30

Bar et Petite restauration sur place

