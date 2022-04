Le Jam Hors Les Murs: Olivier Temime Inner Songs Sextet Makeda, 11 mai 2022, Marseille.

Le Jam Hors Les Murs: Olivier Temime Inner Songs Sextet

Makeda, le mercredi 11 mai à 21:00

Olivier Temime Inner Songs Sextet Olivier Temime – Sax Tenor & Soprano Emmanuel Bex – Orgue Hammond Etienne Deconfin – Piano Samuel Hubet – Contrebasse Arnold Moueza – Percussions Antoine Paganotti – Batterie Le saxophoniste natif de Marseille revient dans sa ville pour présenter son nouveau projet en sextet : Inner Song. Le band est énorme ! Le makeda va vibrer dans tous les sens !!! Un concert produit par Le Jam Hors Les Murs accueilli par Le Makeda 103 rue Ferrari 13 005 Marseille Paf 15 € + 1 € si nouvelle adhesion à Asso Makeda. Bar sur place. Résa par SMS au 06 09 53 40 41 Bio : A quatorze ans, il étudie la musique avec un professeur particulier, puis avec Philippe Renault au conservatoire de Marseille ou il obtient la médaille d’or de la classe de jazz. Lauréat du concours Jazz Futur 90 parrainé par Dee Dee Bridgewater et prix de soliste au tremplin de la Défense 97, il s’impose au gré des festivals (Marciac, Calvi, Antibes, Montreux…), jam sessions et rencontres (Johnny Griffin, Wynton Marsalis, Jon et Michèle Hendricks, Steve Grossman, Daniel Humair, Emmanuel Bex, Laurent de Wilde, les Belmondo, Jean Loup Longnon, Eric Le Lann, etc…), comme un des plus vifs improvisateurs de la scène européenne. Le plus souvent au ténor, il se produit dans les années 2000 entouré de ses ” Volunteered Slaves ” (clin d’oeil à Roland Kirk) à dimension et personnels variables, sans pour autant renoncer à ses appétits boeufeurs. S’il ne renie pas le legs coltranien, il s’impose au ténor comme un héritier des souffleurs du hard bop, qu’il prolonge et actualise avec une verve toujours cantabile de hérissements, déchirements et paroxysmes qui doivent autant au Free qu’aux saxes du rythm and blues.

15€

♫JAZZ♫

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T21:00:00 2022-05-11T23:30:00