Makeda, le mercredi 13 octobre à 21:00

Le JAM hors les murs ! Accueilli par le Makeda … Portée par les riffs incisifs de guitare de Marc Campo et enveloppée par l’orgue de velours de Lionel Dandine, tous deux musiciens incontournables de la scène Jazz nationale, Mariannick St-Céran reprend le testament artistique de Nina Simone, s’exprimant dans la liberté du Blues sous-jacent à l’oeuvre de la Diva. Parmi les titres au programme : Old Jim Crow , Four Women, My Babe Just Cares, I Loves You Porgy, I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free , Feeling Good… Nina Simone, de son vrai nom Eunice Kathleen Waymon, pianiste , chanteuse , Diva du Jazz et de la Soul Music, a marqué le siècle dernier par ses interprétations inoubliables et son engagement dans la lutte pour les droits civiques : elle a ouvertement abordé en concert l’inégalité raciale très répandue à cette période aux États-Unis. Plusieurs de ses chansons ont été boycottées dans certains états et interdites sur de nombreuses radios. Nous retiendrons d’elle l’immense talent d’une musicienne engagée , modèle d’émancipation et de libération pour les femmes et la cause noire, reconnue comme l’une des plus grandes artistes du XXe siècle et qui a représenté avec le génie qui la caractérisait , toutes les facettes de la Great Black Music

12€

♫♫♫

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-13T21:00:00 2021-10-13T23:30:00