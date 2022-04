Le Jam Hors Les Murs: Frédéric Borey Butterflies Trio Feat. Lionel Loueke Mundart, 19 avril 2022, Marseille.

du mardi 19 avril au mercredi 20 avril à Mundart

Le Jam Hors Les Murs, accueilli par le restaurant Mund Art proposent : Frédéric Borey Butterflies Trio Feat. Lionel Loueke Frédéric Borey : Saxophone Ténor Damien Varaillon : Contrebasse Stéphane Adsuar : Batterie Avec ce nouvel album chez Fresh Sound Records, le 8ème en tant que leader, Frédéric Borey allie ambition, musicalité et amitié. Suite à leur 1er disque (©2019), et près de 80 concerts depuis 2018, le BUTTERFLIES Trio a construit, ensemble et avec le public, une relation forte. Fort de cette complicité humaine et musicale, il rêve en grand et décide, dans ce second disque, d’inviter Lionel Loueke, musicien de classe internationale (Herbie Hancock, Wayne Shorter, Chick Corea, Dave Holland, Charlie Haden, Joe Lovano, Chris Potter, Esperanda Spalding, Robert Glasper, Sting, Gretchen Parlato…) et ami fidèle rencontré il y a 26 ans. « Cette idée est venue d’une envie collective, celle de se ‘renouveler’. Le trio est le socle qui nous définit, et autour duquel nous pensons intéressant (pour nous même et pour le public) de créer en permanence, s’amuser, se bousculer, innover. Cela rejoint également la volonté de garder une certaine forme de spontanéité, d’improvisation, de surprise liée à la tradition de notre musique, le jazz. L’idée originale d’inviter Lionel s’est révélée comme une évidence. Ayant tous les trois le plus grand respect pour sa carrière, il s’agissait, au delà de son originalité musicale, de continuer à placer les relations humaines au premier plan de notre groupe » Réservation obligatoire par sms au 06 09 53 40 41 (Henri)

15€, réservation obligatoire par SMS

Mundart 70-72 rue de la Joliette, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T20:30:00 2022-04-19T23:00:00;2022-04-20T20:30:00 2022-04-20T23:00:00