Chasse au trésor ! Le Jacquemard Lambesc Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Lambesc Chasse au trésor ! Le Jacquemard Lambesc, 16 septembre 2023, Lambesc. Chasse au trésor ! 16 et 17 septembre Le Jacquemard Limité à 30 départs. Partez en famille pour résoudre les énigmes et découvrir les indices cachés. Ils vous donneront de précieuses informations pour trouver le Trésor de Lambesc ! Le Jacquemard Place de la République Lambesc Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 Ville de Lambesc Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Lambesc Autres Lieu Le Jacquemard Adresse Place de la République Lambesc Ville Lambesc Departement Bouches-du-Rhône Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Le Jacquemard Lambesc

Le Jacquemard Lambesc Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lambesc/