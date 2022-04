Le iench, 4 mai 2022, .

Le iench

2022-05-04 – 2022-05-04

Pour ceux qui n’ont pas fait verlan LV1, « iench » ça veut dire chien. Et avoir un chien, c’est le rêve du jeune Drissa, 11 ans.

Un rêve de normalité, d’appartenance, de famille idéale, blanche et blonde. Pourquoi ne pourrait-il pas en être ? C’est sa question, lancinante. Pourquoi sa sœur, Ramata, se sent-elle obligée de raser ses cheveux crépus ? Comment être pareil quand on est autre ?

Un jour la route de Drissa croise celle de la police. Il disparaît. Révolte et inquiétude. Eva Doumbia avait le projet d’une pièce sur une certaine idée de la famille comme on ne la voit pas souvent représentée sur les plateaux de théâtre. Mais l’écriture s’est heurtée à la réalité de la mort d’Adama Traoré et à la longue liste des violences policières qui ont cours en France et dans le monde. Le théâtre a alors renoué avec sa vocation d’exutoire pour que ceux qui ont des rêves de iench ne soient pas victimes d’une chienne de vie.

Source : Comédie de Caen

