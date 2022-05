LE IENCH Théâtre du Nord, 17 mai 2022, Lille.

THEATRE ‘_**‘Ces jeunes nés en France se révoltent contre le racisme et les clichés’’**_ Sceneweb ### **Le Iench** Texte et mise en scène **Eva Doumbia** Avec **Emil Abossolo Mbo, Nabil Berrehil, Fabien Aissa Busseta, Catherine Dewitt, Sundjata Grelat / Akram Manry, Binda N’gazolo, Salimata Kamaté, Fatou Malsert / Olga Mouak, Fréderico Semedo, Souleymane Sylla** Drissa a 11 ans, il est noir, vit dans un HLM, avec ses parents, sa jumelle et son petit frère. Un jour sa famille emménage dans un pavillon tout neuf en province, un pavillon comme celui des familles qu’il voit à la télévision. Ne manque qu’un chien, un iench, pour compléter ce tableau idéal. Ce chien deviendra un symbole d’intégration tout autant qu’un motif de conflits avec ses parents. Drissa rêve d’une vie banale, où son origine malienne, sa couleur de peau ne l’assigneraient pas systématiquement comme délinquant ou sportif aux talents footbalistiques cachés. Et puis, un soir, il y a une bavure policière, ce soir-là, la vie de la famille bascule. « Tant de choses ont été écrites, jouées, et dites sur ceux qui vivent entre deux mondes. L’afro-européen peut ne pas vouloir savoir qu’il l’est. Ou au contraire aimer cette dualité. Mes personnages refusent de subir, ils veulent modifier leur société. Pouvoir choisir.» Eva Doumbia dresse en toile de fond le difficile combat quotidien des populations afropéennes invisibilisées. Une population qui, dans un monde pourtant diversifié, reste démesurément absente des modèles et représentations de réussite sociale… Eva Doumbia est artiste associée au Théâtre du Nord, marraine des élèves-auteurs et autrices du Studio 7 (7e promotion 2021-2024 de L’École du Nord) Ce spectacle créé à l’automne 2020 au CDN de Rouen est dédié à la mémoire de Sériba Doumbia

