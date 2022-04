Le Hurle Marseille 3e Arrondissement, 13 mai 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Le Hurle Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

2022-05-13 10:30:00 10:30:00 – 2022-05-13 Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

La catastrophe planétaire a déjà eu lieu… que reste-t-il à préserver pour l’avenir ?

L’histoire écrite par Lancelot Hamelin se déroule dans un futur parallèle, où un monde sur-urbain succombe. Un homme nous raconte, de sa voix au timbre surexposé, un système sur le point de s’éteindre. Ce personnage cherche à nous faire entendre les fragments du monde vivant et non-vivant avant qu’un silence définitif n’advienne.



Autour d’une réflexion sur la mémoire et la trace, Alvise Sinivia rassemble une équipe pluridisciplinaire. À la manière de chercheur·euse·s, la dramaturge et metteuse en scène Maya Boquet, le créateur sonore Jocelyn Robert, le vidéaste Simon Rouby et l’auteur Lancelot Hamelin rassemblent et classent depuis de nombreuses années des images sonores et visuelles de différents lieux et espaces-temps. Le compositeur Paul Ramage sculpte ces documents sonores sur un instrumentarium constitué de machines enregistrantes. Que nous disent ces sons d’un monde sur le point de s’éteindre ?



En faisant de l’archéologie future l’objet d’une fable de science-fiction, ancrée dans les codes et les lieux communs du genre, Le Hurle est un spectacle sonore hanté par les lois du chaos.

