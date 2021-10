Le Hurle La Pop, 25 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 25 au 27 novembre 2021 :

jeudi, vendredi, samedi de 19h30 à 20h30

et vendredi de 15h30 à 16h30

payant

Quatre personnages, sorte d’archéologues du futur. Un abri dans lequel entre le public, laboratoire de leurs recherches. Et la voix quasi imperceptible d’un homme qui raconte sa dernière quête.

La performance Le Hurle fait cheminer dans un univers peuplé d’images et de sonorités qui flirtent avec l’étrange.

Dans ce décor de science-fiction rétro futuriste, marqué par les codes et les lieux communs du genre, les spectateurs suivent par fragments l’histoire d’un personnage qui tente de faire entendre des vestiges d’un monde qui succombe.

Le compositeur et pianiste Alvise Sinivia a rassemblé pour ce projet une équipe pluridisciplinaire qui collecte et interprète depuis de nombreuses années des matériaux sonores et visuels. Ensemble, ils ont composé le paysage musical et plastique du Hurle.

La Pop 61 Quai de la Seine Paris 75019

7 : Riquet (126m) 7 : Crimée (358m)



Date complète :

Alvise Sinivia