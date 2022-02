Le Hunter débarque au Pôle international du Cheval Longines de Deauville Saint Arnoult, 8 avril 2022, Saint-Arnoult.

du vendredi 8 avril au dimanche 10 avril à Saint Arnoult

Si le hunter est l’une des disciplines phares aux Etats-Unis, son pays d’origine, il est en revanche moins exposé en France malgré bon nombre d’adeptes. C’est pourquoi la Fédération Française d’Equitation (FFE) a notamment mis en place un circuit d’excellence, le « National Style et Equitation FFE », qui lui est entièrement consacré. Inauguré l’an dernier, ce circuit de hunter compte 8 étapes en 2022 dont une étape deauvillaise les 8, 9 et 10 avril 2022. Deuxième étape du circuit, le Pôle international du Cheval Longines-Deauville réunira donc près de 200 couples cavaliers / chevaux qui devront s’illustrer, dans la plus grande harmonie possible, sur des parcours de saut d’obstacles. La discipline du hunter juge à la fois la qualité de l’équitation, du dressage du cheval, le respect de l’intégrité physique et morale de l’animal, la présentation du couple. Autant de critères valorisés et pris en compte dans la performance.

Du 8 au 10 avril 2022, le Pôle international du Cheval Longines accueillera la 2ème étape du « National Style et Equitation FFE »

Saint Arnoult 14 Av. Ox And Bucks, 14800 Saint-Arnoult Saint-Arnoult Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T09:00:00 2022-04-08T18:00:00;2022-04-09T09:00:00 2022-04-09T18:00:00;2022-04-10T09:00:00 2022-04-10T18:00:00