Une fenêtre ouverte sur la mer Le Hublot Marseille

Marseille Une fenêtre ouverte sur la mer Le Hublot Marseille, 16 septembre 2023, Marseille. Une fenêtre ouverte sur la mer 16 et 17 septembre Le Hublot entrée libre Découverte de la faune et de la flore sous-marine), observation du monde du plancton au microscope, animations sur tableau-écran tactile, exposition sur les récifs artificiels de Marseille et vidéos sur les fonds sous-marins avec casques de réalité virtuelle Le Hublot 138 avenue pierre mendes France 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « sensibilisation-mer@marseille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 91 73 74 23 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

