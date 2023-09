A VUE DE NEZ sous casques Le Hublot Colombes, 16 octobre 2023, Colombes.

Ecriture et mise en scène : Nathalie Bensard

Le texte A Vue de Nez a bénéficié de l’Aide à la création du Centre National du Théâtre (ARTCENA).

Jeu : Juliette Prier ou Marina Cappe en alternance

Régie : Tania Volke

Une série théâtrale sous casques dès 7 ans

Des chaises dispersées, un casque pour chacun… Un espace d’écoute particulier et intime qui invite les auditeurs à fermer les yeux et à expérimenter l’espace du noir comme territoire d’imaginaire.

Une forme immersive entre le théâtre, la radio, le tour de manège et la performance.

Nathalie Bensard propose une série théâtrale d’un nouveau genre, dix-huit courts épisodes qui décrivent le quotidien d’un enfant qui ne voit rien, celui que l’on appelle dans les cours d’école… miro ou binoclard.

Entre la naissance et les premiers amours, nous découvrons, à travers son regard tronqué, sa vision du monde.

Elle nous plonge, dans la réalité des bigleux, avec ou sans lunettes.

C’est en assistant à leurs échecs, leurs chutes et leur maladresse que nous réalisons ce que c’est que de ne rien voir, dans la rue, à l’école, en vacances.

Fermez les yeux, écoutez, imaginez.

Enfant très myope, Camille (fille ou garçon) fait le récit de son quotidien, de sa naissance à son adolescence. L’enfant, qui se perçoit avant tout comme « miro », raconte à chaque âge sa vision personnelle du monde… C’est à partir d’un précédent spectacle que la metteuse en scène et autrice Nathalie Bensard a réécrit les 18 épisodes de cette série théâtrale qui s’écoute, pas nécessairement dans l’ordre chronologique, dans l’intimité, au moyen d’un casque. Au milieu du public (assis sur des chaises réparties çà et là sur le plateau), le ou la comédienne lit quatre épisodes sélectionnés au hasard. Avec ce dispositif, le spectacle, proche d’une fiction radio et de la performance théâtrale, laisse à chaque auditeur-spectateur la possibilité d’inventer ses propres images et de s’interroger sur sa représentation du monde. Télérama TTT Très bien

