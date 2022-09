Fragments d’un processus de démolition – Etape de travail Le Hublot Colombes Catégories d’évènement: Colombes

FullFrontalTheatre – Jérémy Ridel Le Hublot 87 rue félix faure 92700 Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France La Cité idéale racontera l’histoire de Lise, une jeune femme qui a grandi avec sa tante et sa cousine, Adèle, dans la périphérie d’une métropole française. À la mort de la tante, Adèle hérite de leur appartement, mais c’est Lise qui continue d’y habiter : d’une part, parce qu’elle est attachée à ce lieu, qui est devenu son foyer, et d’autre part, parce qu’elle n’a pas les moyens d’aller vivre ailleurs. Lorsqu’un chantier de réaménagement du quartier voit le jour, les cousines apprennent que leur immeuble doit être détruit et qu’un parc de bureaux va être construit à la place. Et si Adèle n’hésite pas à vendre, Lise, quant à elle, va tout faire pour empêcher la disparition de ce lieu auquel elle est tellement attachée, quitte à franchir certaines limites et à commettre l’irréparable. De Pierre Koestel

Mise en scène – Jérémy Ridel

Scénographie – Cerise Guyon

Création musicale et sonore – David Hess

Avec – Charlotte Berthemet, Angèle Peyrade et Laure Prioul Durée – 50 min

Version plateau et version hors-les-murs

