La Boîte de Madame Tatarzuck Le Hublot Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher La Boîte de Madame Tatarzuck Le Hublot Bourges, 30 septembre 2023, Bourges. Bourges,Cher Représentation théâtrale mise en scène par Adrienne Bonnet, en 2 épisodes….

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

Le Hublot

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Theatrical performance directed by Adrienne Bonnet, in 2 episodes… Representación teatral dirigida por Adrienne Bonnet, en 2 episodios… Theateraufführung, inszeniert von Adrienne Bonnet, in 2 Episoden… Mise à jour le 2023-09-15 par BIT MEHUN SUR YEVRE Détails Catégories d’Évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Le Hublot Adresse Le Hublot Ville Bourges Departement Cher Lieu Ville Le Hublot Bourges latitude longitude 47.1055;2.40369

Le Hublot Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/