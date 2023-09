Visite du Domaine équestre « Aux Prés d’Ulysse » Le Huan Terres de Druance, 21 octobre 2023, Terres de Druance.

Terres de Druance,Calvados

Un domaine équestre respectueux des chevaux, de l’environnement et des humains. Au sein d’un domaine de 24Ha de nature préservée, l’écurie de propriétaires Aux Prés d’Ulysse a été créée dans le but d’offrir aux chevaux un mode de vie plus naturel. Nous leur offrons une vie en liberté dans un écosystème riche et diversifié. Des équi-pistes leur permettent de se déplacer, différentes zones dans l’écurie active leur permettent d’accéder à du foin en libre-service, des abris, une zone de roulade, un bar à minéraux, afin de respecter leurs besoins physiologiques et améliorer leur santé. Et pour respecter la nature nous mettons en place le pâturage tournant, la récupération d’eau de pluie, un poulailler mobile… selon les principes de la permaculture.

Quant aux cavaliers et propriétaires ils disposent d’infrastructures de qualité pour travailler ou jouer avec leurs chevaux, d’un ensemble de professionnels pour soigner leurs chevaux et d’une pension complète pour se concentrer exclusivement sur leurs chevaux et développer une relation unique. Le domaine équestre se veut être un lieu de vie, de convivialité et de partage autour du cheval.

Le Domaine équestre Au Prés d’Ulysse ouvre ses portes à l’occasion des Equidays ! Le samedi 21, dimanche 22, lundi 23, mercredi 25 octobre à 10h et 14h30 (1h30 de visite) sauf lundi, visite à 10h uniquement.

Charlotte vous propose :

– Une visite du domaine, de l’écurie active, des équi pistes, l’observation des chevaux en groupe

– Un temps d’échanges sur les besoins des chevaux, leur vie en troupeau et les soins par les plantes

Modalités :

Gratuit, inscription sur le site des Equidays (à partir du 07 septembre).

2023-10-21 14:30:00 fin : 2023-10-21 16:30:00. .

Le Huan Saint-Jean-le-Blanc

Terres de Druance 14770 Calvados Normandie



An equestrian estate that respects horses, the environment and people. Set in 24 hectares of unspoilt countryside, Aux Prés d?Ulysse was created to offer horses a more natural lifestyle. We offer them a life of freedom in a rich and diverse ecosystem. Equi-tracks enable them to move around, and different areas in the active stable give them access to self-service hay, shelters, a rolling area and a mineral bar, so as to respect their physiological needs and improve their health. And to respect nature, we use rotational grazing, rainwater harvesting and a mobile henhouse, all based on permaculture principles.

As for riders and owners, they have access to high-quality facilities to work or play with their horses, a team of professionals to care for their horses, and full boarding facilities so they can concentrate exclusively on their horses and develop a unique relationship. The equestrian estate aims to be a place for living, sharing and getting to know horses.

Domaine Equestre Au Prés d?Ulysse opens its doors for Equidays! Saturday, October 21, Sunday, October 22, Monday, October 23, Wednesday, October 25 at 10 a.m. and 2:30 p.m. (1:30 a.m. visit) except Monday, visit at 10 a.m. only.

Charlotte offers you :

– A tour of the estate, the active stable, the equi pistes, observation of the horses in a group

– An opportunity to discuss the needs of horses, their life in the herd and the use of plants to care for them

Details :

Free, registration on the Equidays website (from September 07)

Una finca ecuestre respetuosa con los caballos, el medio ambiente y las personas. Situada en 24 hectáreas de naturaleza virgen, Aux Prés d’Ulysse se creó con el objetivo de ofrecer a los caballos un modo de vida más natural. Les ofrecemos una vida en libertad en un ecosistema rico y diverso. Los equi-tracks les permiten desplazarse, y diferentes zonas del establo activo les dan acceso a heno en autoservicio, refugios, una zona de balanceo y un bar mineral, con el fin de respetar sus necesidades fisiológicas y mejorar su salud. Y para respetar la naturaleza, hemos introducido el pastoreo rotativo, la recogida de agua de lluvia y un gallinero móvil, todo ello basado en los principios de la permacultura.

En cuanto a los jinetes y propietarios, tienen acceso a instalaciones de alta calidad para trabajar o jugar con sus caballos, un equipo de profesionales para cuidar de sus caballos, y pensión completa para que puedan concentrarse exclusivamente en sus caballos y desarrollar una relación única. La finca ecuestre está diseñada para ser un lugar donde los caballos puedan vivir y jugar juntos en un ambiente agradable.

¡La finca ecuestre Au Prés d’Ulysse abre sus puertas para los Equidays! Sábado 21, domingo 22, lunes 23 y miércoles 25 de octubre a las 10.00 y a las 14.30 h (1.30 h de visita), excepto el lunes, visita únicamente a las 10.00 h.

Charlotte le ofrece :

– Un recorrido por la finca, las cuadras en activo, las equi-pistas, observación de los caballos en grupo, etc

– Un momento para hablar de las necesidades de los caballos, de su vida en la manada y de cómo cuidarlos utilizando plantas

Condiciones generales :

Gratuito, inscripción en la página web de Equidays (a partir del 07 de septiembre)

Ein Reitstall, der die Pferde, die Umwelt und die Menschen respektiert. Der Reitstall Aux Prés d’Ulysse liegt auf einem 24 Hektar großen Gelände inmitten unberührter Natur und wurde mit dem Ziel gegründet, den Pferden ein natürlicheres Leben zu ermöglichen. Wir bieten ihnen ein Leben in Freiheit in einem reichen und vielfältigen Ökosystem. Es gibt Reitwege, auf denen sie sich bewegen können, verschiedene Bereiche im Aktivstall, in denen sie Zugang zu Selbstbedienungsheu, Unterständen, einer Rollzone und einer Mineralienbar haben, um ihre physiologischen Bedürfnisse zu respektieren und ihre Gesundheit zu verbessern. Um die Natur zu respektieren, haben wir eine Umtriebsweide, Regenwassernutzung und einen mobilen Hühnerstall nach den Prinzipien der Permakultur eingerichtet.

Reitern und Besitzern stehen hochwertige Einrichtungen zur Verfügung, um mit ihren Pferden zu arbeiten oder zu spielen, professionelle Pferdepfleger und eine Vollpension, damit sie sich ausschließlich auf ihre Pferde konzentrieren und eine einzigartige Beziehung zu ihnen aufbauen können. Das Reitgut soll ein Ort des Lebens, der Geselligkeit und des Austauschs rund um das Pferd sein.

Die Domaine équestre Au Prés d’Ulysse öffnet ihre Türen anlässlich der Equidays! Am Samstag, den 21., Sonntag, den 22., Montag, den 23. und Mittwoch, den 25. Oktober um 10 Uhr und 14:30 Uhr (1,5 Stunden Besuch), außer am Montag, da findet der Besuch nur um 10 Uhr statt.

Charlotte bietet Ihnen :

– Einen Besuch des Anwesens, des Aktivstalls, der Ausrüstungsgegenstände, Beobachtung der Pferde in der Gruppe

– Zeit zum Austausch über die Bedürfnisse der Pferde, ihr Leben in der Herde und die Pflege mit Pflanzen

Modalitäten:

Kostenlos, Anmeldung auf der Website der Equidays (ab dem 07. September)

Mise à jour le 2023-09-20 par Normandie Tourisme / Attitude Manche