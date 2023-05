Le Houloc / carte blanche à Capsule – installation Cloud Le Houloc, 3 juin 2023, Aubervilliers.

Le samedi 03 juin 2023

de 16h00 à 00h00

.Tout public. A partir de 1 ans. Jusqu’à 119 ans. gratuit

Cloud est une installation audiovisuelle, présentant l’ambivalence de nos paysages. Présent et futur se superposent pour questionner notre rapport à notre environnement. Le collectif nous offre la vision d’un environnement dans lequel l’état de nature s’est vu déplacé par l’humain.

Le Houloc donne une carte blanche au Capsule Collectif pour une installation immersive (son, vidéo-projection, sculptures).

Cloud, du Capsule Collectif présentera un environnement composé de plusieurs modules reliés entre eux au centre de l’espace. Il sera un écosystème dont chaque partie sera interdépendante.

« L’environnement créé par Cloud visera à suggérer l’état à venir de notre planète par un regard non anthropocentré. Le reste du vivant se mélangera alors aux objets techniques et matériaux industriels. C’est depuis cet état du monde post-humain que nous spéculons les objets et les formes que sont nos œuvres. Leurs fonctions sont mystérieuses, elles s’évertuent à diffuser de faibles signaux lumineux et sonores, des échos d’un passé lointain. Nous imaginons là, l’arborescence d’une évolution future et les chemins inconnus que prendra le vivant. »

Le Houloc 3 rue du Tournant 93300 Aubervilliers

Contact : https://www.lehouloc.com/ https://www.facebook.com/LeHouloc https://www.facebook.com/LeHouloc www.lehouloc.com

Crédits Pauline Montagne Installation du collectif Capsule (son, lumière, projection)