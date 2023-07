Sandwich – Carte blanche au collectif Les Froufrous de Lilith Le Houloc Aubervilliers, 27 août 2023, Aubervilliers.

Sandwich – Carte blanche au collectif Les Froufrous de Lilith 27 août – 3 septembre Le Houloc

Exposition & atliers

Le capitalisme en sandwich

Pour l’Été culturel, Le Houloc invite la commissaire d’exposition Timea Urbantsok et le duo d’artistes les Froufrous de Lilith à imaginer deux temps forts (exposition, performances, ateliers) se faisant écho : Pursuit of Pleasures et Le capitalisme en sandwich. Du postporn au pornfood, cette programmation en deux volets investit la question de la prolifération des images et de leur consommation scopique voire boulimique au quotidien et jusque dans la sphère de l’intime. Elle interroge la consommation de masse des contenus en lien avec l’économie mondiale et le libéralisme.

du 1er au 3 septembre

tout le week-end, ouverture de 11h à 19h

L’exposition présente des rapports croisés entre la pensée libérale et le sandwich. Si sa définition est simple : tout ce qui tient entre deux tranches de pain. En réalité, le sandwich contient tous les imaginaires ayant traversé les préoccupations alimentaires de l’humanité.

L’exposition se compose d’une installation vidéo résonnant avec des propositions culinaires sous forme de performances. Elle se composerait ainsi de plusieurs vidéos qui entremêlent des discours et images autour du sandwich et du capitalisme, l’invention et le développement du premier ayant largement été encouragé par le second et ses valeurs : mobilité, efficacité productivité.

Le sandwich serait donc le point de départ pour évoquer comment le libéralisme influence les modes d’alimentation et la culture du fast (food, fashion, consommation…). Mais il incarnerait aussi le motif (entremêlement de couches) pour opérer la grammaire du montage des vidéos. Les vidéos se déclineraient autour de plusieurs thèmes encore à définir.

Vernissage :

Vendredi 1er septembre à 19h

Ateliers du 27 au 31 août

Horaires : 14h-18h

Atelier 1 : Comme un sandwich

27/08/23 – 14h à 18h

Le sandwich comme finger food

Pain : Baguette

Films envisagés :

Paris mange son pain, de Pierre Prévert

Pickle surprise de Tom Rubnitz

Atelier 2 : Foccacia et Italie

28/08/23 – 14 à 18h

L’italie c’est comme sur les couleurs du drapeau un assemblage de tomate, mozzarella et basilic.

Pain : Foccaccia

Films envisagés :

Sandwich de Bruno Bozzetto, 1980, 6’51

Atelier 3 : Pain au levain

29/08/23 – 14h à 18h

Le compagnon c’est celui qui partage le pain.

Pain : Gros pains de campagne au levain

Films envisagés :

Les Escargots de René Lalou, 1965, 11’

Hen Hop de Norman Mc Laren, 1942

Happening : pain de 12m de long – archive Ina – 1961

Atelier 4 : Buns et l’Amérique

30/08/23 – 14h à 18h

Ce pain légèrement brioché évoque l’Amérique. Sur des films parlant des Etats-Unis, nous imaginerions une recette qui réinvente ce petit pain ronds.

Pain : Bun à hamburger & pain à hotdog

Film :

Le ventre de l’Amérique de Luc Moullet

Gudetama, extrait

Atelier 5 : Club sandwich, le melting potes

31/08/23 – 14h à 18h

C’est tout ce qui tient entre trois tranches, nous envisageons un atelier autour du métissage, imbriquer des ingrédients qui n’iraient pas ensemble avec des films sur le mélange des genres et la fabrication de pain de mie.

Pain : Pain de mie

Films :

Le Pain et la rue d’Abbas Kiarostami – 1970 / Iran / 10 min

Optique japonaise – archive Ina – 1969 / 6min->

Comme un sandwich, les froufrous de Lilith

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture

Le Houloc 3 rue du Tournant 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Seine-Saint-Denis Île-de-France https://lehouloc.weebly.com/ https://www.facebook.com/ L’atelier le Houloc est un atelier de 17 jeunes artistes situé à Aubervilliers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-27T14:00:00+02:00 – 2023-08-27T18:00:00+02:00

2023-09-03T11:00:00+02:00 – 2023-09-03T19:00:00+02:00

© Les froufrous de Lilith : Le capitalisme en sandwich