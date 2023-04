Le Horla : lecture musicale Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Le Horla : lecture musicale Bibliothèque Saint-Eloi, 24 mai 2023, Paris. Le mercredi 24 mai 2023

de 19h00 à 20h30

.Tout public. A partir de 11 ans. gratuit

Suite à un stage de lecture chorale organisé par l’association de recherche et de pratique sur le livre pour enfants (ARPLE), Ralph Nataf et ses stagiaires s’invitent à la bibliothèque pour une restitution publique. Le lecteur, conteur et formateur Ralph Nataf (Association Arple) accompagné de ses stagiaires nous offre une lecture chorale du Horla, grand classique de Guy de Maupassant, avec intermèdes musicaux. Cette nouvelle fantastique parue pour la première fois en 1886 nous entraînera dans les méandres psychologiques d’un homme solitaire. Persuadé d’être poursuivi par une mystérieuse force invisible et nuisible, il sombre peu à peu dans la folie. Saurez-vous garder la tête froide ? Durée : 1h20 mercredi 24 mai, 19h dès 11 ans

sur inscription à partir du 24 avril Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : 01 53 44 70 30 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

William Julian-Damazy Le Horla

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Saint-Eloi Adresse 23 rue du Colonel Rozanoff Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Saint-Eloi Paris

Bibliothèque Saint-Eloi Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Le Horla : lecture musicale Bibliothèque Saint-Eloi 2023-05-24 was last modified: by Le Horla : lecture musicale Bibliothèque Saint-Eloi Bibliothèque Saint-Eloi 24 mai 2023 Bibliothèque Saint-Eloi Paris Paris

Paris Paris