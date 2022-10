Le Horla – Guy de Maupassant, 26 octobre 2022, .

Le Horla – Guy de Maupassant



2022-10-26 19:30:00 – 2022-10-26

En proie à d’étranges phénomènes, un homme devient progressivement obsédé par une mystérieuse présence. Jusqu’où cela le mènera-t-il ? Un chef d’œuvre de Maupassant qui nous emporte dans les méandres de l’âme humaine. Hallucinations, hypnose, cauchemars… autant de passages obligés pour cet homme aux prises avec ses interrogations et ses démons.



« Une adaptation saisissante de sobriété et de profondeur, jouant d’un décor conceptuel des plus intéressants. La présence et l’intensité de jeu de l’acteur principal est à saluer. Ce spectacle résonne au sein des esprits et vient à habiter la mémoire. Vous resterez impressionné(e)s par cette interprétation mettant en avant la perte de soi et le basculement du sujet dans la folie. »



Présenté par « A la folie Théâtre »

Adaptation et mise en scène : Frédéric Gray



Ce spectacle s’adresse à un public au moins adolescent.

Durée : 1h25

Retrouvez « Le Horla », adaptation et mise en scène par Frédéric Gray au Hang’art.

