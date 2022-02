Le Horla Collège Notre-Dame Providence, 8 mars 2022, Enghien-les-Bains.

Le Horla

le mardi 8 mars à Collège Notre-Dame Providence

Outre les spectacles de plateau, les Dramaticules ont créé un répertoire de petites formes et lectures-spectacles hors-les-murs, qu’ils proposent dans tous type de lieux et d’espaces. La lecture-spectacle _**Le Horla**_ est au répertoire de la compagnie depuis 2009. En marge de la production naturaliste de Maupassant, _Le Horla_ est l’œuvre d’un artiste au sommet de son art. Un homme nous rapporte son trouble et ses angoisses : il sent autour de lui la présence d’un être invisible, présence qui le conduira peu à peu à des actions démentes et irrationnelles. Perfection dans le rythme de la prose, structure mélodique complexe ; chaque phrase est ciselée. Ce texte, hanté par Flaubert, maître et double littéraire de Maupassant, réclame de toutes ses forces le passage du scriptural au phonique, et ce dans l’éventail le plus large du champ vocal : du chuchotement à l’incantation, de l’affolement boulimique de la parole à l’aphasie du dire. À travers un récital d’une grande intensité, Jérémie Le Louët et Théo Pombet nous font redécouvrir l’un des plus grands classiques de la littérature fantastique.

Les Dramaticules / Jérémie Le Louët

Collège Notre-Dame Providence 9 Boulevard Sadi Carnot 95880 ENGHIEN-LES-BAINS Enghien-les-Bains Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

