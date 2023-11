Le Horla À La Folie Théâtre Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Le Horla À La Folie Théâtre Paris, 16 novembre 2023, Paris. Du jeudi 16 novembre 2023 au dimanche 04 février 2024 :

samedi, dimanche

de 18h00 à 19h25

jeudi

de 19h30 à 20h25

.Public adolescents adultes. payant Plein tarif : 25€

Tarif réduit : 20€ En proie à d’étranges phénomènes, un homme devient progressivement obsédé par une mystérieuse présence. Jusqu’où cela le mènera-t-il ? Un chef d’œuvre de Maupassant qui nous emporte dans

les méandres de l’âme humaine. Hallucinations, hypnose, cauchemars… autant de

passages obligés pour cet homme aux prises avec ses interrogations et ses

démons. À La Folie Théâtre 6 rue de la Folie Méricourt 75011 Paris Contact : http://www.folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=376 +33143551480 https://www.facebook.com/alafolie.theatre https://www.facebook.com/alafolie.theatre http://www.folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=376

À LA Folie Théâtre Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu À La Folie Théâtre Adresse 6 rue de la Folie Méricourt Ville Paris Departement Paris Lieu Ville À La Folie Théâtre Paris latitude longitude 48.86153598263,2.37471797614111

À La Folie Théâtre Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/