Art floral Le Hôme Varaville, 15 novembre 2023, Varaville.

Les compositions florales n’auront plus de secrets pour vous ! Avec l’aide d’une fleuriste vous réalisez votre propre centre de table festif.

Matériel fourni.

Dès 6 ans..

2023-11-15 10:30:00 fin : 2023-11-15 12:00:00. .

Le Hôme Salle des fêtes

Varaville 14390 Calvados Normandie



Floral arrangements will hold no secrets for you! With the help of a florist, you can create your own festive centerpiece.

Materials supplied.

Ages 6 and up.

Los arreglos florales no tendrán secretos para ti Con la ayuda de un florista, puedes crear tu propio centro de mesa festivo.

Material suministrado.

A partir de 6 años.

Blumenarrangements werden kein Geheimnis mehr für Sie sein! Mit der Hilfe einer Floristin gestalten Sie Ihren eigenen festlichen Tafelaufsatz.

Material wird zur Verfügung gestellt.

Ab 6 Jahren.

