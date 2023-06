SEMAINE DU PAYSAGE 2023 – BALADE FÉÉRIQUE EN FORÊT A L’ORÉE DU BOIS Le Hêtre de la Vierge Cleurie, 3 juin 2023, Cleurie.

Cleurie,Vosges

Balade féérique en forêt proposée par l’ODCVL l’eaudici. Une promenade au fil des histoires de la forêt, des petits bricolages naturels et des secrets des plantes.

Laissez-vous aller à une promenade ludique et magique pour découvrir la nature. Apéro sauvage offert. Bonnes chaussures conseillées. Pour accéder en voiture : à la mairie de Cleurie, monter la route de Purifaing jusqu’à la borne en granit qui indique le Hêtre de la Vierge.. Tout public

Samedi 2023-06-03 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-03 17:30:00. 0 EUR.

Le Hêtre de la Vierge

Cleurie 88120 Vosges Grand Est



Fairy walk in the forest proposed by the ODCVL l?eaudici. A walk through the stories of the forest, small natural crafts and the secrets of plants.

Let yourself go for a playful and magical walk to discover nature. Wild aperitif offered. Good shoes recommended. To get there by car : at the town hall of Cleurie, go up the road to Purifaing until the granite marker indicating the Beech of the Virgin.

Un paseo mágico por el bosque propuesto por la ODCVL l?eaudici. Un paseo por las historias del bosque, las pequeñas artesanías naturales y los secretos de las plantas.

Déjese llevar por un paseo lúdico y mágico para descubrir la naturaleza. Aperitivo ofrecido. Se recomienda llevar buen calzado. Para llegar en coche: desde el ayuntamiento de Cleurie, suba por la carretera de Purifaing hasta el mojón de granito que indica el Haya de la Virgen.

Ein märchenhafter Waldspaziergang, der von der ODCVL l’eaudici angeboten wird. Ein Spaziergang entlang der Geschichten des Waldes, kleiner natürlicher Basteleien und der Geheimnisse der Pflanzen.

Lassen Sie sich auf einen spielerischen und magischen Spaziergang ein, um die Natur zu entdecken. Ein wilder Aperitif wird angeboten. Gutes Schuhwerk wird empfohlen. Anfahrt mit dem Auto: Beim Rathaus von Cleurie die Straße nach Purifaing hochfahren bis zu dem Granitstein, der auf die Buche der Jungfrau hinweist.

Mise à jour le 2023-05-24 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES