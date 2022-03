LE HERISSON D’EUROPE Mamers Mamers Catégories d’évènement: Mamers

LE HERISSON D’EUROPE Mamers, 7 mars 2022, Mamers. LE HERISSON D’EUROPE Maison du département 1 Place de la République Mamers

2022-03-07 09:00:00 – 2022-03-18 17:00:00 Maison du département 1 Place de la République

Mamers Sarthe Mieux connaître, accueillir et venir en aide à cette espèce emblématique de nos jardins.

Exposition accessible à tous les âges.

