Le Havre Urban Trail Le Havre, 21 mai 2022, Le Havre.

Le Havre Urban Trail Le Havre

2022-05-21 – 2022-05-22

Le Havre Seine-Maritime

Découvrez ou re-découvrez Le Havre avec la course qui a lancé le Trail Urbain en Normandie, Le Havre Urban Trail ou plus connu sous le nom du LHUT. Des formats de course adaptés à tous les niveaux, il y en aura pour tous les goûts avec :

– L’épreuve reine du Marathon avec ses 4600 marches au menu,

– Le Half-Marathon, une vraie carte postale du Havre,

– Le trail de 12 km, une course urbaine, une parfaite initiation au trail,

– La Marche/Course de 7 km, qui ouvrira le bal le samedi soir.

Le programme :

– Samedi 21 mai :

14h30 – 21h30 : Ouverture du village

19h : Départ épreuve 7 km – marche ou course

– Dimanche 22 mai :

7h30 – 18h : Ouverture du village

8h30 : Départ Half-Marathon

9h : Départ Marathon

10h45 : Départ épreuve trait 12 km.

Inscription : www.lhut.fr

Le Havre

dernière mise à jour : 2022-01-14 par