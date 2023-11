Hold-up de Noël – Super Marché Maxi Noël Le Havre, 3 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

La Forme, La Reliure, Le Lieu, L’Étage, Le 22b, Hatch ! Venez découvrir ces différents lieux qui s’associent pour vous proposer un marché de créateurs spécial Noël.

Rendez-vous entre 11 h et 18 h pour un parcours entre La Forme, La Reliure, Le Lieu, L’étage, Le 22b et Hatch.

Venez nous rencontrer et découvrir les lieux !.

2023-12-03 11:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



La Forme, La Reliure, Le Lieu, L’Étage, Le 22b, Hatch! Come and discover these different venues, which have joined forces to bring you a special Christmas designer market.

Join us between 11 a.m. and 6 p.m. for a tour of La Forme, La Reliure, Le Lieu, L?étage, Le 22b and Hatch.

Come and meet us!

¡La Forme, La Reliure, Le Lieu, L’Étage, Le 22b, Hatch! Venga y descubra todos estos lugares que trabajan juntos para ofrecerle un mercado de diseño navideño especial.

Únase a nosotros de 11:00 a 18:00 para visitar La Forme, La Reliure, Le Lieu, L’Étage, Le 22b y Hatch.

¡Venga a conocernos y a descubrir el lugar!

La Forme, La Reliure, Le Lieu, L’Étage, Le 22b, Hatch! Entdecken Sie diese verschiedenen Orte, die sich zusammengeschlossen haben, um Ihnen einen speziellen weihnachtlichen Designermarkt anzubieten.

Treffen Sie sich zwischen 11:00 und 18:00 Uhr zu einem Rundgang zwischen La Forme, La Reliure, Le Lieu, L’étage, Le 22b und Hatch.

Treffen Sie uns und entdecken Sie die Orte!

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie