Festival de danse : Plein Phare In Le Havre, 21 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

La danse, c’est l’expression de l’âme à travers le corps. C’est un langage universel qui transcende les frontières, les cultures et les générations. En naviguant à nos côtés, vous pourrez explorer l’art chorégraphique à travers des spectacles, des ateliers, des installations artistiques et des débats. Vous pourrez découvrir comment la danse interagit avec les autres disciplines artistiques, de la musique à la vidéo en passant par les arts visuels et la poésie du verbe.

Cette année, « Plein Phare In » intensifie son itinérance et vous donne rendez-vous au Havre, bien sûr, mais aussi dans toute la Normandie.

Ce festival est l’occasion de se retrouver, de voir le monde avec un oeil neuf. Laissez-vous emporter par la musique, abandonnez-vous aux mouvements et partagez cette expérience avec ceux·elles qui vous entourent..

Vendredi 2023-11-21 fin : 2023-12-06 . .

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Dance is the expression of the soul through the body. It is a universal language that transcends borders, cultures and generations. Join us as we explore the art of choreography through performances, workshops, art installations and debates. You’ll discover how dance interacts with other artistic disciplines, from music and video to the visual arts and the poetry of words.

This year, « Plein Phare In » is stepping up its touring schedule, not only in Le Havre, of course, but throughout Normandy.

This festival is an opportunity to get together and see the world with fresh eyes. Let yourself be carried away by the music, abandon yourself to the movements and share this experience with those around you.

La danza es la expresión del alma a través del cuerpo. Es un lenguaje universal que trasciende fronteras, culturas y generaciones. Navegue con nosotros y explore el arte de la coreografía a través de espectáculos, talleres, instalaciones artísticas y debates. Podrá descubrir cómo la danza interactúa con otras disciplinas artísticas, desde la música y el vídeo hasta las artes visuales y la poesía de las palabras.

Este año, « Plein Phare In » refuerza su programa de giras, que incluye Le Havre, por supuesto, pero también toda Normandía.

Este festival es una ocasión para reunirse y ver el mundo con otros ojos. Déjese llevar por la música, abandónese a los movimientos y comparta esta experiencia con los que le rodean.

Tanz ist der Ausdruck der Seele durch den Körper. Er ist eine universelle Sprache, die Grenzen, Kulturen und Generationen überwindet. Wenn Sie mit uns segeln, können Sie die Kunst des Choreografierens durch Aufführungen, Workshops, Kunstinstallationen und Diskussionen erkunden. Sie können entdecken, wie der Tanz mit anderen Kunstdisziplinen interagiert, von Musik und Video bis hin zu visuellen Künsten und der Poesie des Wortes.

In diesem Jahr intensiviert « Plein Phare In » seine Wanderschaft und lädt Sie natürlich nach Le Havre, aber auch in die gesamte Normandie ein.

Dieses Festival ist eine Gelegenheit, sich zu treffen und die Welt mit neuen Augen zu sehen. Lassen Sie sich von der Musik mitreißen, geben Sie sich den Bewegungen hin und teilen Sie diese Erfahrung mit den Menschen in Ihrer Umgebung.

Mise à jour le 2023-10-23 par Normandie Tourisme / Attitude Manche