Concert : Glorious 64 Quai de la Réunion Le Havre Catégories d’Évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Concert : Glorious 64 Quai de la Réunion, 12 novembre 2023, Le Havre. Venez vivre un concert de louange inoubliable avec Glorious..

2023-11-12 à 18:00:00 ; fin : 2023-11-12 . .

64 Quai de la Réunion

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Come and experience an unforgettable worship concert with Glorious. Ven a vivir un concierto de adoración inolvidable con Glorious. Erleben Sie ein unvergessliches Lobpreiskonzert mit Glorious. Mise à jour le 2023-04-19 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité

Détails Catégories d’Évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu 64 Quai de la Réunion Adresse 64 Quai de la Réunion Ville Le Havre Departement Seine-Maritime Lieu Ville 64 Quai de la Réunion Le Havre

64 Quai de la Réunion Le Havre Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le havre/

Concert : Glorious 64 Quai de la Réunion 2023-11-12 was last modified: by Concert : Glorious 64 Quai de la Réunion 64 Quai de la Réunion 12 novembre 2023 64 Quai de la Réunion Le Havre

Le Havre Seine-Maritime