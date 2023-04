Concert : Trois cafés gourmands 64 Quai de la Réunion, 9 novembre 2023, Le Havre.

Ils sont toujours des centaines, des milliers aux concerts de Trois cafés gourmands. Des fidèles, des curieux, des convertis, disponibles à marcher dans les refrains et les valeurs saines. Et tout est là, dans cette histoire que raconte ce groupe et le public, dans ce rapport complice qui continue de jouer les prolongations. Ceux qui avaient projeté que le trio ne ferait qu’une apparition éphémère, qu’il ne serait l’auteur d’un unique braquage parfait (le tube « A nos souvenirs », culminant aujourd’hui à 243 millions de vues sur YouTube et impulsant un album certifié triple disque de platine) peuvent donc réviser leur copie. Sorti dans un contexte défavorable en octobre 2020 – un autre confinement – le deuxième album « Comme des enfants » a presque atteint la barre des cent mille exemplaires et derrière lui une tournée de cinquante dates au remplissage heureux..

2023-11-09 à 20:30:00 ; fin : 2023-11-09 . .

64 Quai de la Réunion

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



There are always hundreds, thousands of people at the Trois Cafés Gourmands concerts. Faithful, curious, converted, available to walk in the refrains and the healthy values. And it’s all there, in the story that this group and the public tell, in this complicit relationship that continues to play out. Those who thought that the trio would only make a short-lived appearance, that they would only be the authors of a single perfect robbery (the hit « A nos souvenirs », which has reached 243 million views on YouTube and has led to a triple-platinum album) can revise their copy. Released in an unfavorable context in October 2020? another confinement? the second album « Comme des enfants » has almost reached the one hundred thousand copies mark and behind it a fifty date tour with a happy filling.

Siempre hay cientos o miles de personas en los conciertos de los Trois Cafés Gourmands. Fieles, curiosos, convertidos, disponibles para caminar en los estribillos y los valores sanos. Y todo está ahí, en la historia contada por el grupo y el público, en esta relación cómplice que sigue desarrollándose. Los que pensaban que el trío sólo haría una aparición fugaz, que sólo serían autores de un único robo perfecto (el éxito « A nos souvenirs », que ya ha alcanzado 243 millones de visitas en YouTube y ha dado lugar a un álbum triple platino) pueden revisar su copia. Publicado en un contexto desfavorable en octubre de 2020… otro encierro… el segundo álbum « Comme des enfants » casi ha alcanzado la cifra de cien mil copias y tras él una gira de cincuenta fechas con un feliz relleno.

Zu den Konzerten von Trois cafés gourmands kommen immer Hunderte, Tausende. Treue, Neugierige, Bekehrte, die bereit sind, in die Refrains und die gesunden Werte zu treten. Und alles ist da, in dieser Geschichte, die diese Gruppe und das Publikum erzählen, in dieser komplizenhaften Beziehung, die immer weitergeht. Diejenigen, die davon ausgegangen waren, dass das Trio nur einen flüchtigen Auftritt haben würde, dass sie nur einen einzigen perfekten Raubüberfall (den Hit « A nos souvenirs », der heute 243 Millionen Klicks auf YouTube hat und ein Album mit dreifacher Platinauszeichnung hervorgebracht hat) verüben würden, können ihre Kopie überdenken. Das zweite Album « Comme des enfants », das im Oktober 2020 in einem ungünstigen Umfeld veröffentlicht wurde – ein weiterer Einschluss – hat fast die Hunderttausendermarke erreicht und hinter sich eine Tournee mit fünfzig glücklich gefüllten Terminen.

