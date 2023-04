Spectacle : Carpenter Brut X Perturbator + HO99O9 64 Quai de la Réunion, 27 octobre 2023, Le Havre.

Carpenter Brut et Perturbator unissent leurs forces pour leur toute première tournée ensemble « Leather Sacraments Tour »..

2023-10-27 à 20:00:00 ; fin : 2023-10-27 . .

64 Quai de la Réunion

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Carpenter Brut and Perturbator join forces for their first ever tour together « Leather Sacraments Tour ».

Carpenter Brut y Perturbator unen fuerzas para su primera gira juntos « Leather Sacraments Tour ».

Carpenter Brut und Perturbator bündeln ihre Kräfte für ihre allererste gemeinsame Tournee « Leather Sacraments Tour ».

Mise à jour le 2023-04-19 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité