L’Explorateur : Les rendez-vous famille – Atelier des petits sorciers au Havre Le Havre, 26 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

L’Explorateur Toussaint 2023 – Les rendez-vous famille – Atelier des petits sorciers

Les petits sorciers en herbe sont invités à créer une baguette magique exceptionnelle et une cape d’invisibilité composées principalement de matériel de récupération. Il faudra de l’esprit, de la concentration, de l’inventivité mais aussi beaucoup joie pour devenir sorcier ! Une activité proposée par Earth Moov.

A partir de 8 ans – Durée : 2h.

Tarif : 5€ / duo parent-enfant.

Réservation obligatoire – lieu de rendez-vous précisé au moment de l’inscription..

2023-10-26 15:00:00 fin : 2023-10-26 17:00:00. .

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



L’Explorateur Toussaint 2023 – Family events – Little sorcerers’ workshop

Budding sorcerers are invited to create an exceptional magic wand and invisibility cloak, made mainly from recycled materials. To become a wizard, you’ll need wit, concentration, inventiveness and a whole lot of fun! An activity proposed by Earth Moov.

Ages 8 and up – Duration: 2h.

Price: ?5 / parent-child duo.

Reservations essential – meeting place specified on registration.

L’Explorateur Toussaint 2023 – Eventos familiares – Taller de pequeños brujos

Invitamos a los brujos en ciernes a crear una varita mágica y una capa de invisibilidad excepcionales, fabricadas principalmente con materiales reciclados. Necesitarás ingenio, concentración, inventiva y muchas ganas de divertirte para convertirte en brujo Una actividad propuesta por Earth Moov.

A partir de 8 años – Duración: 2 horas.

Precio: 5 euros / dúo padres-hijos.

Imprescindible reservar – punto de encuentro especificado en la inscripción.

Der Entdecker Allerheiligen 2023 – Familientermine – Atelier der kleinen Zauberer

Kleine Zauberer sind eingeladen, einen außergewöhnlichen Zauberstab und einen Unsichtbarkeitsumhang herzustellen, die hauptsächlich aus Altmaterial bestehen. Um ein Zauberer zu werden, braucht man Verstand, Konzentration, Einfallsreichtum und viel Freude! Diese Aktivität wurde von Earth Moov vorgeschlagen.

Ab 8 Jahren – Dauer: 2 Stunden.

Preis: 5 ? / Eltern-Kind-Duo.

Reservierung erforderlich – Treffpunkt wird bei der Anmeldung angegeben.

