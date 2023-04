Spectacle : Redouane Bougheraba 64 Quai de la Réunion, 19 octobre 2023, Le Havre.

Redouane est attachant, impertinent, insolent et solaire, comme sa Provence natale !

Premier Marseillais du Jamel Comedy Club, au casting du film « Méchants » de Mouloud Achour, ou encore de « La Vie Scolaire » de Grand Corps Malade et Medhi Idir, et humoriste chroniqueur phare de l’émission Clique de Mouloud Achour… Redouane se produit dans un spectacle où se mêlent autodérision, improvisations et apartés de légende avec le public.

Il se raconte et dresse un portrait réaliste de sa vie, avec des thèmes universels et d’actualité comme le mariage, ses voyages, ou encore les relations hommes femmes….

2023-10-19 à 20:00:00 ; fin : 2023-10-19 . .

64 Quai de la Réunion

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Redouane is endearing, impertinent, insolent and sunny, like his native Provence!

First Marseillais of the Jamel Comedy Club, in the cast of the film « Me?chants » by Mouloud Achour, or of « La Vie Scolaire » by Grand Corps Malade and Medhi Idir, and comedian and columnist of Mouloud Achour’s Clique show? Redouane performs in a show where self-mockery, improvisations and legendary asides with the public are mixed.

He tells his story and draws a realistic portrait of his life, with universal and topical themes such as marriage, his travels, or male-female relationships?

Redouane es entrañable, descarado, insolente y soleado, ¡como su Provenza natal!

Primer marsellés del Club de la Comedia de Jamel, en el reparto de la película « Me?chants » de Mouloud Achour, o de « La Vie Scolaire » de Grand Corps Malade y Medhi Idir, y cómico y cronista principal del espectáculo Clique de Mouloud Achour? Redouane actúa en un espectáculo en el que se mezclan la autoburla, las improvisaciones y los legendarios asideros con el público.

Cuenta su historia y dibuja un retrato realista de su vida, con temas universales y de actualidad como el matrimonio, sus viajes y las relaciones hombre-mujer?

Redouane ist liebenswert, frech und sonnig, genau wie seine Heimat, die Provence!

Als erster Marseiller im Jamel Comedy Club, in der Besetzung des Films « Me?chants » von Mouloud Achour oder auch in « La Vie Scolaire » von Grand Corps Malade und Medhi Idir, und als Humorist und Kolumnist der Sendung Clique von Mouloud Achour ist er der Star Redouane tritt in einer Show auf, in der sich Selbstironie, Improvisationen und legendäre Nebenschauplätze mit dem Publikum vermischen.

Er erzählt von sich selbst und zeichnet ein realistisches Porträt seines Lebens mit universellen und aktuellen Themen wie Ehe, Reisen oder Beziehungen zwischen Männern und Frauen

