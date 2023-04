Concert : Francis Cabrel – Trobador Tour 64 Quai de la Réunion, 18 octobre 2023, Le Havre.

À l’aube revenant, quatorzième album studio de Francis Cabrel est paru le 16 octobre dernier. Un recueil de treize nouvelles chansons tant attendues depuis « In Extremis » publié il y a six ans.

À cette occasion, l’artiste est de retour sur scène avec le Trobador Tour..

2023-10-18 à 20:00:00 ; fin : 2023-10-18 . .

64 Quai de la Réunion

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



À l’aube revenant, Francis Cabrel’s fourteenth studio album, was released on October 16. A collection of thirteen new songs that were long awaited since « In Extremis » published six years ago.

On this occasion, the artist is back on stage with the Trobador Tour.

À l’aube revenant, el decimocuarto álbum de estudio de Francis Cabrel, salió a la venta el 16 de octubre. Una colección de trece nuevas canciones, largamente esperadas desde « In Extremis » publicado hace seis años.

Para esta ocasión, el artista vuelve a los escenarios con la gira Trobador Tour.

À l’aube revenant, das vierzehnte Studioalbum von Francis Cabrel, erschien am 16. Oktober dieses Jahres. Eine Sammlung von dreizehn neuen Liedern, die seit dem vor sechs Jahren veröffentlichten « In Extremis » so sehnlichst erwartet worden waren.

Aus diesem Anlass kehrt der Künstler mit der Trobador-Tour auf die Bühne zurück.

