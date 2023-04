Spectacle : Les Darons 64 Quai de la Réunion, 8 octobre 2023, Le Havre.

Vous les retrouvez avec plaisir tous les soirs à la télé dans « Scènes de ménages », « Un si grand soleil » ou « En famille »… Et bien sachez que ce sont avant tout de vrais amis dans la vie qui avant de devenir des stars du petit écran se sont rencontrés sur scène. Ils en ont gardé un souvenir tellement fort, qu’aujourd’hui ils ont décidé de créer un spectacle dont le titre pourrait bien être celui d’une nouvelle série à succès « Les Darons ! ».

Du type attentionné au séducteur maladroit, du poète naïf au chanteur ringard, tous les portraits masculins qu’ils interprètent sont magistraux. Ils enchaînent sketchs et chansons à un rythme effréné. Qu’ils chantent, qu’ils déclament ou qu’ils s’engueulent, ces bêtes de scène font exploser de rire leur public qui finalement, se lève avec enthousiasme pour les applaudir. On comprend pourquoi Michèle Bernier a choisi de les mettre en scène. Époustouflant !.

2023-10-08 à 17:00:00 ; fin : 2023-10-08 . .

64 Quai de la Réunion

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



You can see them every night on TV in « Scènes de ménages », « Un si grand soleil » or « En famille »? Well, you should know that they are above all true friends in life who, before becoming stars of the small screen, met on stage. They kept such a strong memory of it, that today they decided to create a show whose title could well be that of a new successful series « Les Darons !

From the thoughtful guy to the clumsy seducer, from the naive poet to the corny singer, all the male portraits they play are masterful. They link sketches and songs at a frantic pace. Whether they are singing, declaiming or shouting at each other, these stage animals make their audience explode with laughter and finally stand up and applaud them. We understand why Michèle Bernier chose to put them on stage. Amazing!

¿Te gusta verlos cada noche en la tele en « Scènes de ménages », « Un si grand soleil » o « En famille »? Pues debes saber que son, ante todo, verdaderos amigos de la vida que, antes de convertirse en estrellas de la pequeña pantalla, se conocieron sobre el escenario. Guardan de ello un recuerdo tan fuerte que hoy han decidido crear un espectáculo cuyo título bien podría ser el de una nueva serie de éxito « ¡Les Darons!

Del tipo reflexivo al torpe seductor, del poeta ingenuo al cantante cursi, todos los retratos masculinos que realizan son magistrales. Interpretan sketches y canciones a un ritmo frenético. Ya sea cantando, declamando o gritándose unos a otros, estos animales escénicos hacen estallar de risa a su público, que finalmente se pone en pie y aplaude con entusiasmo. Es fácil comprender por qué Michèle Bernier decidió ponerlos en escena. ¡Impresionantes!

Sie sehen sie gerne jeden Abend im Fernsehen in « Scènes de ménages », « Un si grand soleil » oder « En famille »? Bevor sie zu Fernsehstars wurden, haben sie sich auf der Bühne kennengelernt und sind nun echte Freunde. Die Erinnerungen daran sind so stark, dass sie beschlossen haben, eine Show zu kreieren, deren Titel der einer neuen Erfolgsserie sein könnte: « Les Darons! ».

Vom fürsorglichen Typ bis zum ungeschickten Verführer, vom naiven Dichter bis zum altmodischen Sänger sind alle männlichen Porträts, die sie darstellen, meisterhaft. Sie reihen Sketche und Lieder in einem atemberaubenden Tempo aneinander. Ob sie nun singen, deklamieren oder sich anschreien, diese Bühnentiere bringen ihr Publikum zum Lachen, das sich schließlich begeistert erhebt, um ihnen zu applaudieren. Man versteht, warum Michèle Bernier sie auf die Bühne gebracht hat. Atemberaubend!

