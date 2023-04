Concert : Médine 64 Quai de la Réunion, 7 octobre 2023, Le Havre.

Narrateur infatigable, dépeignant les dérives de notre société et ses contradictions, Médine manie la langue de Molière comme personne, alternant humour et gravité avec finesse depuis près de 20 ans. La constance de ses combats, tous menés de front, ont démontré son intégrité artistique, faisant fi des polémiques futiles.

Utilisant à la perfection l’art du storytelling, le havrais nous plonge dans des textes puissamment imagés offrant à l’auditeur des titres bouleversants comme la remarquable série des « Enfant du Destin ».

Ayant signé certains des plus beaux textes de rap français, Médine ne cesse pour autant de se renouveler, de se remettre en question, afin de toujours nous surprendre, lui qui est si à l’aise dans l’art du contre-pied.

Souvent caricaturé par certains médias ou personnalités hostiles, Médine s’inscrit à l’inverse dans une logique de rassemblement, démontrant la force et l’universalité de son message. Celui qui a su fédérer autour de titres mémorables comme « Grand Paris » se veut aujourd’hui rassembleur avec ce 8ème album symboliquement intitulé « Médine France »..

2023-10-07 à 20:00:00

64 Quai de la Réunion

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



A tireless narrator, depicting the excesses of our society and its contradictions, Médine handles the language of Molière like no one else, alternating humor and gravity with finesse for nearly 20 years. The constancy of his fights, all of which are carried out at the same time, have demonstrated his artistic integrity, ignoring futile controversies.

Using to perfection the art of storytelling, Le Havre plunges us into powerfully imagined texts offering to the listener moving titles like the remarkable series of « Child of Destiny ».

Having signed some of the most beautiful texts of French rap, Médine does not cease to renew himself, to question himself, in order to always surprise us, he who is so at ease in the art of the counterpunch.

Often caricatured by certain media or hostile personalities, Medine is on the contrary in a logic of gathering, demonstrating the strength and universality of his message. The one who knew how to federate around memorable titles such as « Grand Paris » wants to bring people together with this 8th album symbolically entitled « Médine France ».

Narrador incansable, retratando los excesos de nuestra sociedad y sus contradicciones, Médine maneja como nadie el lenguaje de Molière, alternando humor y gravedad con finura desde hace casi 20 años. La constancia de sus batallas, que ha librado todas al mismo tiempo, ha demostrado su integridad artística, haciendo caso omiso de las polémicas inútiles.

Utilizando a la perfección el arte de contar historias, Le Havre nos sumerge en textos poderosamente imaginados que ofrecen al oyente títulos conmovedores como la notable serie de « Enfant du Destin ».

Habiendo firmado algunos de los textos más bellos del rap francés, Médine no cesa de renovarse, de cuestionarse, para sorprendernos siempre, él que tan a gusto se desenvuelve en el arte del contragolpe.

A menudo caricaturizado por ciertos medios de comunicación o personalidades hostiles, Médine se inscribe, por el contrario, en una lógica de movilización, demostrando la fuerza y la universalidad de su mensaje. El hombre que ha conseguido unir a la gente en torno a temas memorables como « Grand Paris » intenta ahora unir a la gente con su 8º álbum, titulado simbólicamente « Médine France ».

Als unermüdlicher Erzähler, der die Auswüchse unserer Gesellschaft und ihre Widersprüche schildert, beherrscht Médine die Sprache Molières wie kein anderer und wechselt seit fast 20 Jahren feinfühlig zwischen Humor und Ernsthaftigkeit. Die Beständigkeit seiner Kämpfe, die er alle gleichzeitig austrägt, hat seine künstlerische Integrität bewiesen, die sich nicht um sinnlose Polemiken schert.

Mit seinem perfekten Storytelling taucht der Mann aus Le Havre in bildgewaltige Texte ein, die dem Hörer erschütternde Titel wie die bemerkenswerte Serie « Enfant du Destin » bieten.

Médine, der einige der schönsten Texte des französischen Rap geschrieben hat, hört nicht auf, sich zu erneuern und sich selbst in Frage zu stellen, um uns immer wieder zu überraschen, da er sich in der Kunst des Gegenangriffs so wohl fühlt.

Médine, der von einigen Medien oder feindseligen Persönlichkeiten oft karikiert wird, vereint die Menschen und beweist die Kraft und Universalität seiner Botschaft. Mit seinem 8. Album, das den symbolischen Titel « Médine France » trägt, will er die Menschen zusammenbringen.

