Atelier-conférence : Entretien des plantes vertes et des orchidées 76 Rue du Fort, 4 octobre 2023, Le Havre.

C’est le moment rêvé pour poser toutes vos questions ! Comment choisir ma plante en fonction de mon appartement et mon mode de vie ? Quelle place lui attribuer dans mon intérieur ? Comment l’arroser ? Pourquoi, quand et comment la rempoter ? Quand dois-je lui donner de l’engrais ? Que faire contre une attaque de bébêtes ? Vous l’aurez compris, cet atelier va vous apprendre tous les secrets d’une plante épanouie.

Rendez-vous à l’accueil des serres.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 (du lundi au vendredi de 9h à 16h) ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant l’atelier..

2023-10-04 à 14:00:00 ; fin : 2023-10-04 16:00:00. .

76 Rue du Fort

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie



This is the perfect time to ask all your questions! How to choose my plant according to my apartment and my lifestyle? Where should it be placed in my home? How to water it? Why, when and how to repot it? When should I give it fertilizer? What to do against an attack of bugs? As you can see, this workshop will teach you all the secrets of a flourishing plant.

Meet at the reception of the greenhouses.

Reservations are required on 02 32 74 04 33 (Monday to Friday from 9am to 4pm) or on jardinssuspendus@lehavre.fr, until the day before the workshop.

Es el momento perfecto para plantear todas sus preguntas ¿Cómo elijo mi planta en función de mi piso y mi estilo de vida? ¿Dónde debo colocarla en mi casa? ¿Cómo debo regarla? ¿Por qué, cuándo y cómo trasplantarla? ¿Cuándo debo abonarla? ¿Qué hacer si la atacan los insectos? Como ves, este taller te enseñará todos los secretos de una planta floreciente.

Cita en la recepción del invernadero.

Es necesario reservar en el 02 32 74 04 33 (de lunes a viernes de 9.00 a 16.00) o en jardinssuspendus@lehavre.fr, hasta la víspera del taller.

Dies ist der perfekte Zeitpunkt, um all Ihre Fragen zu stellen! Wie wähle ich meine Pflanze passend zu meiner Wohnung und meinem Lebensstil aus? Welchen Platz soll sie in meiner Wohnung einnehmen? Wie gießt man sie? Warum, wann und wie soll ich sie umtopfen? Wann sollte ich sie düngen? Was kann ich gegen einen Tierangriff tun? In diesem Workshop lernen Sie alle Geheimnisse einer blühenden Pflanze kennen.

Treffpunkt ist der Empfang der Gewächshäuser.

Reservierung erforderlich unter 02 32 74 04 33 (Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr) oder jardinssuspendus@lehavre.fr, bis zum Tag vor dem Workshop.

Mise à jour le 2023-03-17 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité