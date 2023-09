Festival Pour les Oiseaux 2023 Le Havre, 2 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

L’association PiedNu présente la nouvelle édition du festival Pour Les Oiseaux, du 2 au 7 octobre prochains dans différents lieux du Havre.

L’oreille est un organe curieux qui nécessite une nourriture variée et audacieuse pour rester en bonne santé.

Pour Les Oiseaux a concocté pour vos oreilles un menu sur mesure, sain et équilibré, réunissant une foule de recettes délicieuses et conviviales, aux multiples saveurs : musiques pas banales, bigarrures sonores, improvisations pétulantes, et autres surprises bruitistes.

Ce menu se déroule sur une semaine et comporte plusieurs portions par jour, à déguster sans modération, pour les plaisirs de l’oreille et du corps tout entier.

Rendez-vous donc du 2 au 7 octobre, en divers lieux, avec une belle brochette de musiciens de tous horizons, pour un superbe festin de sons.

Programmation téléchargeable ci-dessous..

Vendredi 2023-10-02 fin : 2023-10-07 . .

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



The PiedNu association presents the new edition of the Pour Les Oiseaux festival, from October 2 to 7 at various venues in Le Havre.

The ear is a curious organ that needs a varied and daring diet to stay healthy.

Pour Les Oiseaux has concocted a tailor-made, healthy and balanced menu for your ears, bringing together a host of delicious and convivial recipes, with a wide range of flavors: music with a difference, sonic bigarrangements, petulant improvisations and other noisy surprises.

This week-long menu includes several portions a day, to be enjoyed without moderation, for the pleasure of the ear and the whole body.

Join us from October 2 to 7, at a variety of venues, for a superb feast of sounds, featuring a fine line-up of musicians from all horizons.

Download the program below.

La asociación PiedNu presenta una nueva edición del festival Pour Les Oiseaux, del 2 al 7 de octubre en varios lugares de Le Havre.

El oído es un órgano curioso que necesita una dieta variada y atrevida para mantenerse sano.

Pour Les Oiseaux ha confeccionado un menú a medida, sano y equilibrado para sus oídos, reuniendo un sinfín de recetas deliciosas y conviviales, con toda una serie de sabores: música diferente, bigarrangements sonoros, improvisaciones animadas y otras ruidosas sorpresas.

Este menú de una semana incluye varias raciones al día, que se degustarán sin moderación, para placer del oído y de todo el cuerpo.

Acompáñenos del 2 al 7 de octubre, en diversos lugares, para disfrutar de un soberbio festín sonoro en el que intervendrán músicos de todos los horizontes.

Descargue el programa a continuación.

Der Verein PiedNu präsentiert die neue Ausgabe des Festivals Pour Les Oiseaux, das vom 2. bis 7. Oktober an verschiedenen Orten in Le Havre stattfindet.

Das Ohr ist ein kurioses Organ, das abwechslungsreiche und gewagte Nahrung benötigt, um gesund zu bleiben.

Pour Les Oiseaux hat für Ihre Ohren ein maßgeschneidertes, gesundes und ausgewogenes Menü zusammengestellt, das eine Fülle von köstlichen und geselligen Rezepten mit vielen Geschmacksrichtungen enthält: nicht alltägliche Musik, Klangburgen, feurige Improvisationen und andere bruitistische Überraschungen.

Dieses Menü erstreckt sich über eine Woche und umfasst mehrere Portionen pro Tag, die Sie hemmungslos genießen können, um Ihr Ohr und Ihren ganzen Körper zu verwöhnen.

Wir treffen uns also vom 2. bis zum 7. Oktober an verschiedenen Orten mit einer großen Auswahl an Musikern aus aller Welt zu einem großartigen Festmahl der Klänge.

Das Programm können Sie unten herunterladen.

