Atelier : Tataki zomé 76 Rue du Fort, 27 septembre 2023, Le Havre.

Cet art, venu du Japon, consiste à marteler sur un tissu des végétaux (fleurs, feuilles) pour obtenir une impression végétale. Cette technique est accessible aux petits comme aux grands. Grâce à l’aide des jardiniers, venez choisir, cueillir et confectionner vos propres impressions sur tissu selon votre inspiration.

Rendez-vous à l’accueil des serres.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 (du lundi au vendredi de 9h à 16h) ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant l’atelier..

2023-09-27 à 14:00:00 ; fin : 2023-09-27 16:00:00. .

76 Rue du Fort

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie



This art, coming from Japan, consists in hammering on a fabric of plants (flowers, leaves) to obtain a vegetable impression. This technique is accessible to young and old alike. With the help of the gardeners, come and choose, pick and make your own prints on fabric according to your inspiration.

Meet at the reception of the greenhouses.

Reservations are required on 02 32 74 04 33 (Monday to Friday from 9am to 4pm) or on jardinssuspendus@lehavre.fr, until the day before the workshop.

Este arte, originario de Japón, consiste en martillear plantas (flores, hojas) sobre una tela para obtener un estampado vegetal. Esta técnica es accesible a grandes y pequeños. Con la ayuda de los jardineros, venga a elegir, escoger y realizar sus propios estampados sobre tela según su inspiración.

Cita en la recepción del invernadero.

Es necesario reservar en el 02 32 74 04 33 (de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00) o en jardinssuspendus@lehavre.fr, hasta la víspera del taller.

Diese aus Japan stammende Kunst besteht darin, Pflanzen (Blumen, Blätter) auf einen Stoff zu hämmern, um einen pflanzlichen Eindruck zu erhalten. Diese Technik ist für Groß und Klein geeignet. Dank der Hilfe der Gärtner können Sie Ihre eigenen Stoffdrucke nach Ihrer Inspiration auswählen, pflücken und herstellen.

Treffpunkt ist der Empfang der Gewächshäuser.

Reservierung erforderlich unter 02 32 74 04 33 (montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr) oder auf jardinssuspendus@lehavre.fr, bis zum Tag vor dem Workshop.

Mise à jour le 2023-03-17 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité