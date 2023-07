Rencontre avec les artistes : Isabelle Cornaro Le Havre, 16 septembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

À l’occasion des derniers jours de la saison 2023 d’Un Été Au Havre et des Journées Européennes du Patrimoine, une deuxième œuvre d’Isabelle Cornaro se dévoile sur le parvis de la gare SNCF, hommage à l’église Saint-Joseph : « Coupes ».

Nous vous invitons à découvrir l’œuvre accompagnée des mots de l’artiste, avec qui vous pourrez dialoguer et poser toutes vos questions.

L’horaire et le lieu de la rencontre seront précisés eu moment de la réservation.

Gratuit, sur réservation par téléphone ou par mail..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . .

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



To mark the final days of Un Été Au Havre’s 2023 season and the European Heritage Days, a second work by Isabelle Cornaro is unveiled on the forecourt of the SNCF station, in homage to Saint-Joseph church: « Coupes ».

We invite you to discover the work accompanied by the artist’s words, with whom you can chat and ask any questions you may have.

The time and place of the meeting will be specified at the time of booking.

Free of charge, booking by phone or e-mail.

Con motivo de los últimos días de la temporada 2023 de Un Été Au Havre y de las Jornadas Europeas del Patrimonio, se inaugura una segunda obra de Isabelle Cornaro en la explanada de la estación SNCF, en homenaje a la iglesia Saint-Joseph: « Coupes ».

Le invitamos a descubrir la obra acompañada de las palabras de la artista, con quien podrá charlar y plantear todas sus preguntas.

La hora y el lugar del encuentro se precisarán en el momento de la reserva.

Reserva gratuita por teléfono o correo electrónico.

Anlässlich der letzten Tage der Saison 2023 von Un Été Au Havre und der Europäischen Tage des Denkmals wird ein zweites Werk von Isabelle Cornaro auf dem Vorplatz des SNCF-Bahnhofs enthüllt, eine Hommage an die Kirche Saint-Joseph: « Coupes » (Kelche).

Wir laden Sie ein, das Werk zusammen mit den Worten der Künstlerin zu entdecken, mit der Sie einen Dialog führen und alle Ihre Fragen stellen können.

Die Uhrzeit und der Ort des Treffens werden bei der Reservierung angegeben.

Kostenlos, Reservierung per Telefon oder E-Mail erforderlich.

