Journées européennes du patrimoine 2023 Le Havre, 16 septembre 2023, Le Havre.

Depuis 40 ans, les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir des sites méconnus ou rarement accessibles, de suivre des visites inédites et de rencontrer des passionnés.

Les 16 et 17 septembre prochains, plus de 130 rendez-vous vous attendent dans 24 communes de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole !

Cette année, deux thématiques sont à l’honneur au niveau national :

– le patrimoine vivant met en valeur les savoir-faire des artisans, les actions de réhabilitation et de préservation du patrimoine bâti ainsi que les actions de médiation et les animations qui font (re)vivre le patrimoine

– le patrimoine du sport valorise les grands sites sportifs et fait le lien entre culture, patrimoine et sport.

Localement, la saison Esclavage, mémoires normandes invite à s’intéresser à la traite atlantique et à son impact sur le territoire.

Les rendez-vous soumis à une réservation lancent leurs inscriptions à partir du 1er septembre.

Retrouvez l’ensemble de la programmation sur la carte interactive :

https://experience.arcgis.com/experience/49f9408bd3244cf1a5c736d0a1176367.

For the past 40 years, the European Heritage Days have been an opportunity to (re)discover little-known or rarely accessible sites, to follow original tours and to meet enthusiasts.

On September 16 and 17, over 130 events await you in 24 communes of the Le Havre Seine Métropole urban community!

This year, two national themes are in the spotlight:

– living heritage showcases the skills of craftsmen and craftswomen, the restoration and preservation of built heritage, and the mediation and events that bring heritage (back) to life

– sports heritage highlights major sporting venues and links culture, heritage and sport.

Locally, the Esclavage, mémoires normandes season invites visitors to explore the Atlantic slave trade and its impact on the region.

Bookable events will open for registration on September 1.

Find out more about the entire program on the interactive map:

https://experience.arcgis.com/experience/49f9408bd3244cf1a5c736d0a1176367

Durante los últimos 40 años, las Jornadas Europeas del Patrimonio han sido una oportunidad para (re)descubrir sitios poco conocidos o raramente accesibles, realizar visitas originales y conocer a personas apasionadas por el patrimonio.

Los días 16 y 17 de septiembre le esperan más de 130 actos en 24 ciudades de la comunidad urbana de Le Havre Seine Métropole

Este año, dos temas nacionales serán los protagonistas:

– el patrimonio vivo, que pone de relieve el saber hacer de los artesanos, la restauración y la conservación del patrimonio construido, así como la mediación y las manifestaciones que hacen revivir el patrimonio

– el patrimonio deportivo, que pone de relieve las grandes instalaciones deportivas y vincula cultura, patrimonio y deporte.

En el ámbito local, la temporada Esclavage, mémoires normandes invita a los visitantes a interesarse por la trata atlántica de esclavos y su impacto en la región.

Las reservas para estos eventos se abrirán el 1 de septiembre.

Encontrará el programa completo en el mapa interactivo:

https://experience.arcgis.com/experience/49f9408bd3244cf1a5c736d0a1176367

Seit 40 Jahren bieten die Europäischen Tage des Denkmals die Gelegenheit, unbekannte oder selten zugängliche Stätten (wieder) zu entdecken, an ungewöhnlichen Führungen teilzunehmen und passionierte Menschen zu treffen.

Am 16. und 17. September erwarten Sie über 130 Veranstaltungen in 24 Gemeinden der Stadtgemeinschaft Le Havre Seine Métropole!

Dieses Jahr stehen auf nationaler Ebene zwei Themen im Vordergrund:

– das lebendige Kulturerbe hebt das Know-how der Handwerker, die Maßnahmen zur Sanierung und Erhaltung des baulichen Erbes sowie die Vermittlungsaktionen und Veranstaltungen hervor, die das Kulturerbe (wieder) lebendig werden lassen

– das Kulturerbe des Sports wertet die großen Sportstätten auf und stellt eine Verbindung zwischen Kultur, Kulturerbe und Sport her.

Auf lokaler Ebene lädt die Saison Esclavage, mémoires normandes dazu ein, sich mit dem atlantischen Sklavenhandel und seinen Auswirkungen auf das Gebiet zu beschäftigen.

Für Termine, die einer Reservierung bedürfen, beginnt die Anmeldung ab dem 1. September.

Das gesamte Programm finden Sie auf der interaktiven Karte :

https://experience.arcgis.com/experience/49f9408bd3244cf1a5c736d0a1176367

