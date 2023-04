Visite guidée : Église Saint-François 30 Rue Percanville, 10 septembre 2023, Le Havre.

Divin patrimoine – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Fondée au 16ème siècle dans le nouveau quartier conçu par Jérôme Bellarmato l’église Saint-François, chère aux coeurs des marins et des Bretons du Havre, est le fruit d’un long chantier et de nombreuses transformations. Le guide démêle l’écheveau architectural de cette histoire complexe et vous rappelle les liens qui unissent la paroisse au monde maritime.

Visite à 15h et 16h

Gratuit – Durée : 45 min

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

30 Rue Percanville

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Divine heritage – Organized by Pays d’art et d’histoire.

Founded in the 16th century in the new district designed by Jérôme Bellarmato, the church of Saint-François, dear to the hearts of the sailors and Bretons of Le Havre, is the result of a long construction site and numerous transformations. The guide untangles the architectural skein of this complex history and reminds you of the links that unite the parish to the maritime world.

Visit at 3pm and 4pm

Free – Duration: 45 min

Reservation required.

Meeting point communicated upon registration.

Patrimonio divino – Organizado por Pays d’art et d’histoire.

Fundada en el siglo XVI en el nuevo barrio diseñado por Jérôme Bellarmato, la iglesia Saint-François, muy querida por los marineros y bretones de Le Havre, es el resultado de un largo proyecto de construcción y de numerosas transformaciones. El guía desenreda la madeja arquitectónica de esta compleja historia y le recuerda los vínculos entre la parroquia y el mundo marítimo.

Visita a las 15:00 y 16:00 h

Gratuita – Duración: 45 min

Reserva obligatoria.

Punto de encuentro comunicado en el momento de la inscripción.

Göttliches Erbe – Organisiert von Pays d’art et d’histoire.

Die Kirche Saint-François, die im 16. Jahrhundert in dem von Jérôme Bellarmato entworfenen neuen Viertel gegründet wurde und den Seeleuten und Bretonen von Le Havre am Herzen liegt, ist das Ergebnis einer langen Bauzeit und zahlreicher Umbauten. Der Reiseführer entwirrt das architektonische Geflecht dieser komplexen Geschichte und erinnert Sie an die Verbindungen, die die Pfarrgemeinde mit der Welt der Seefahrt verbindet.

Besichtigung um 15 Uhr und 16 Uhr

Kostenlos – Dauer: 45 Min

Eine Reservierung ist erforderlich.

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

Mise à jour le 2023-03-30 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité