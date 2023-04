Visite guidée : Cimetière Sainte-Marie Rue du 329ème Régiment d’Infanterie, 3 septembre 2023, Le Havre.

Proposé par la direction des Espaces verts de la Ville du Havre.

Des visites thématiques du cimetière Sainte-Marie sont proposées toute l’année, le premier dimanche de chaque mois sur inscription à 15h. Ces visites gratuites de deux heures sont assurées par Anne-Charlotte Perré, guide conférencière agréée par le ministère de la Culture.

Le dimanche 3 septembre : Mémoires de guerres (à deux voix avec Jean-Pierre Guiner)

Renseignements et inscription par téléphone au 02 35 19 61 27 de 9h à 16h30 du lundi au vendredi.

Toutes les visites partent de la chapelle, accès par l’entrée située face à la rue du 329ème RI, Le Havre..

2023-09-03 à 15:00:00

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Proposed by the Green Spaces Department of the City of Le Havre.

Thematic visits of the Sainte-Marie cemetery are proposed all year long, on the first Sunday of each month on registration at 3 pm. These free two-hour tours are given by Anne-Charlotte Perré, a lecturer guide certified by the Ministry of Culture.

Sunday, September 3: Memories of war (two voices with Jean-Pierre Guiner)

Information and registration by phone at 02 35 19 61 27 from 9 am to 4:30 pm from Monday to Friday.

All visits start from the chapel, access by the entrance located in front of the street of the 329th RI, Le Havre.

Propuesto por el Departamento de Espacios Verdes de la Ciudad de Le Havre.

Las visitas temáticas al cementerio Sainte-Marie se ofrecen durante todo el año, el primer domingo de cada mes, previa inscripción a las 15.00 horas. Estas visitas gratuitas, de dos horas de duración, están dirigidas por Anne-Charlotte Perré, guía diplomada por el Ministerio de Cultura.

Domingo 3 de septiembre: Recuerdos de la guerra (a dos voces con Jean-Pierre Guiner)

Información e inscripciones por teléfono en el 02 35 19 61 27 de 9.00 a 16.30 h de lunes a viernes.

Todas las visitas parten de la capilla, acceso por la entrada situada frente a la rue du 329ème RI, Le Havre.

Angeboten von der Direction des Espaces verts de la Ville du Havre (Direktion für Grünflächen der Stadt Le Havre).

Thematische Führungen durch den Friedhof Sainte-Marie werden das ganze Jahr über angeboten, jeden ersten Sonntag im Monat nach Anmeldung um 15 Uhr. Diese kostenlosen, zweistündigen Führungen werden von Anne-Charlotte Perré, einer vom Kulturministerium zugelassenen Fremdenführerin, durchgeführt.

Am Sonntag, den 3. September: Mémoires de guerres (zweistimmig mit Jean-Pierre Guiner)

Informationen und Anmeldung per Telefon unter 02 35 19 61 27 von 9:00 bis 16:30 Uhr von Montag bis Freitag.

Alle Besichtigungen beginnen an der Kapelle, Zugang über den Eingang gegenüber der Rue du 329ème RI, Le Havre.

