Les traversées de l’estuaire de la Seine Digue Charles Olsen, 28 août 2023, Le Havre.

Une traversée maritime pour profiter d’une visite sans contrainte de l’autre côté de l’eau.

Au départ du Havre et de Trouville-sur-Mer, embarquez sur une vedette pour une traversée de l’estuaire vers l’autre rive. Vous pourrez passer la demi-journée ou la journée sur place sans contrainte (parking, circulation…).

A bord du Ville du Havre ou du Goft Stream II, vous vivrez une expérience unique et originale : les traversées sont de véritables instants de découverte. Vous aurez l’occasion d’apprécier comme jamais l’estuaire, ses paysages et son architecture : c’est un nouveau point de vue sur les falaises, la côte de Nacre, la côte Fleurie ou encore sur le port du Havre qui s’offrent à vous. Les capitaines des bateaux vous accueilleront avec leur expérience et leur convivialité.

Une fois achetée, les billets sont non échangeables et non remboursables sauf en cas d’annulation à l’initiative des organisateurs.

Date : Lundi 28 août

Départ : 10h15 – Retour : 18h45.

Digue Charles Olsen

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



A sea crossing to enjoy a stress-free visit on the other side of the water.

From Le Havre and Trouville-sur-Mer, board a boat for a crossing of the estuary to the other side. You will be able to spend half a day or a whole day on the spot without any constraint (parking, traffic…).

On board the Ville du Havre or the Goft Stream II, you will live a unique and original experience: the crossings are real moments of discovery. You will have the opportunity to appreciate as never before the estuary, its landscapes and its architecture: a new point of view on the cliffs, the Côte de Nacre, the Côte Fleurie or even the port of Le Havre will be offered to you. The captains of the boats will welcome you with their experience and their conviviality.

Once purchased, tickets are non-exchangeable and non-refundable except in case of cancellation at the initiative of the organizers.

Date : Monday August 28th

Departure : 10:15 am – Return : 6:45 pm

Una travesía marítima para disfrutar de una visita sin restricciones al otro lado del agua.

Desde Le Havre y Trouville-sur-Mer, suba a bordo de un barco para realizar una travesía por el estuario hasta la otra orilla. Podrá pasar medio día o un día entero in situ sin ningún tipo de limitaciones (aparcamiento, tráfico…).

A bordo del Ville du Havre o del Goft Stream II, vivirá una experiencia única y original: las travesías son verdaderos momentos de descubrimiento. Tendrá la oportunidad de apreciar el estuario, sus paisajes y su arquitectura como nunca antes: tendrá una nueva visión de los acantilados, de la Côte de Nacre, de la Côte Fleurie o incluso del puerto de Le Havre. Los capitanes de los barcos le acogerán con su experiencia y amabilidad.

Una vez comprados, los billetes no se pueden cambiar ni reembolsar, salvo en caso de cancelación por parte de los organizadores.

Fecha: lunes 28 de agosto

Salida: 10.15 h – Regreso: 18.45 h

Eine Seeüberquerung, um einen ungezwungenen Besuch auf der anderen Seite des Wassers zu genießen.

Von Le Havre und Trouville-sur-Mer aus können Sie an Bord eines Schnellbootes gehen, um die Flussmündung zum anderen Ufer zu überqueren. Sie können den halben oder ganzen Tag vor Ort verbringen, ohne Einschränkungen (Parkplätze, Verkehr…).

An Bord der Ville du Havre oder der Goft Stream II werden Sie eine einzigartige und originelle Erfahrung machen: Die Überfahrten sind wahre Augenblicke der Entdeckung. Sie haben die Gelegenheit, die Flussmündung, ihre Landschaften und ihre Architektur wie nie zuvor zu genießen: Sie haben einen neuen Blick auf die Klippen, die Côte de Nacre, die Côte Fleurie oder auch auf den Hafen von Le Havre, der sich Ihnen bietet. Die Kapitäne der Schiffe werden Sie mit ihrer Erfahrung und ihrer Freundlichkeit empfangen.

Einmal gekaufte Tickets sind nicht umtauschbar und werden nicht zurückerstattet, außer im Falle einer Stornierung auf Initiative der Organisatoren.

Datum: Montag, 28. August

Abfahrt: 10.15 Uhr – Rückkehr: 18.45 Uhr

Mise à jour le 2023-04-18 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité